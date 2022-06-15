Беларусь участвует в Бразильском инвестиционном форуме BIF 2022

Новости Беларуси. Белорусские компании принимают участие в крупнейшем мероприятии латиноамериканского региона – Бразильском инвестиционном форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша делегация встретилась с представителями международных финансовых организаций и бизнесменами. Такие встречи – наглядный пример заинтересованности зарубежных инвесторов в расширении сотрудничества с Беларусью. Форум продолжает традиции представления инвестиционных возможностей и актуальных тенденций развития бизнес-среды. В 2022 году особый акцент на стратегические отрасли, такие как агробизнес, инфраструктура, энергетика и информационные технологии. Получать достоверную информацию от первоисточников крайне необходимо для принятия инвестиционных решений.