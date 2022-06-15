Прямой эфир

Беларусь участвует в Бразильском инвестиционном форуме BIF 2022

15 июня 2022 15:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские компании принимают участие в крупнейшем мероприятии латиноамериканского региона – Бразильском инвестиционном форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь участвует в Бразильском инвестиционном форуме BIF 2022-1

Наша делегация встретилась с представителями международных финансовых организаций и бизнесменами. Такие встречи – наглядный пример заинтересованности зарубежных инвесторов в расширении сотрудничества с Беларусью. Форум продолжает традиции представления инвестиционных возможностей и актуальных тенденций развития бизнес-среды. В 2022 году особый акцент на стратегические отрасли, такие как агробизнес, инфраструктура, энергетика и информационные технологии. Получать достоверную информацию от первоисточников крайне необходимо для принятия инвестиционных решений.

Больше новостей экономики за 15 июня читайте здесь.

# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси подписал Указ «О реализации калийных удобрений». Что меняется?
15 июня 2022 13:15

Президент Беларуси подписал Указ «О реализации калийных удобрений». Что меняется?

На Петербургском международном форуме белорусскую делегацию представляет Николай Снопков
15 июня 2022 07:42

На Петербургском международном форуме белорусскую делегацию представляет Николай Снопков

Биткоин упал ниже 21 тысячи долларов впервые за 1,5 года
14 июня 2022 20:27

Биткоин упал ниже 21 тысячи долларов впервые за 1,5 года