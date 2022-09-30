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На минском рынке недвижимости наблюдается рекордная активность

30 сентября 2022 15:02
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Новости Беларуси. На столичном рынке жилой недвижимости – рекордная активность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На минском рынке недвижимости наблюдается рекордная активность-1

Объем продаж за восемь месяцев преодолел 10-тысячный рубеж, превысив количество сделок за весь 2020 год. Только по итогам трех летних месяцев было совершено 4 270 сделок, из которых 80 % – на вторичном рынке. Не последнюю роль в аномальной активности покупателей, по мнению экспертов, играет сужение вариантов вложения накопленных средств. Другими словами, жилая недвижимость в городе – это не просто квартира, в которой можно жить, но и способ сохранить свои сбережения. Областные рынки недвижимости вслед за столичным также испытали всплеск потребительской активности.

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# Недвижимость в Минске # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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