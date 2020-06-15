Новости экономики за 15.06.2020

Новости Беларуси. Сколько денег хранят белорусы на вкладах, кто может беспошлинно ввозить электромобиль и какой товар сейчас самый массовый на сезонных рынках?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

Игра «Зелёные конверты» от мобильного приложения «Оплати»: как принять участие и сколько можно выиграть

НАЧАЛА ДЕЙСТВОВАТЬ НУЛЕВАЯ СТАВКА НДС ПРИ ВВОЗЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Для тех, кто мечтал купить электромобиль, настало время действовать. С 15 июня вступили в силу новые правила ввоза такой техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Граждане нашей страны и иностранцы, проживающие на ее территории, при ввозе электрокаров для личного пользования освобождаются от уплаты НДС.

Норма о нулевом НДС будет актуальна до конца 2025 года.

Касается она только физических лиц и не распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей.