Нацбанк рассказал о среднестатистическом белорусском вкладчике

Новости Беларуси. После двухмесячного снижения рублевые депозиты снова пошли вверх: за май – плюс 13,5 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В то же время объем валютных вкладов продолжает снижаться. Здесь в 2020 году каждый месяц отмечен внушительным минусом.

Кстати, Нацбанк, исходя их суммы банковских сбережений на одного человека, нарисовал портрет среднестатистического белорусского вкладчика. Таковым можно считать женщину старше 55 лет, разместившую около 10,5 тысяч рублей, либо мужчину в возрасте от 26 до 60 лет со вкладом чуть более 13 тысяч рублей.