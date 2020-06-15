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Игра «Зелёные конверты» от мобильного приложения «Оплати»: как принять участие и сколько можно выиграть

15 июня 2020 15:06
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Новости Беларуси. Удвоить баланс просто. Продолжается рекламная игра «Зеленые конверты» от мобильного приложения «Оплати», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это разработка резидента Парка высоких технологий компании LWO и «Белинвестбанка».

Для того, чтобы участвовать в игре, достаточно пополнить электронный кошелек не менее чем на 50 рублей и совершить хотя бы один платеж через сервис «Оплати».

Игра «Зелёные конверты» от мобильного приложения «Оплати»: как принять участие и сколько можно выиграть-1

Игра «Зелёные конверты» от мобильного приложения «Оплати»: как принять участие и сколько можно выиграть-3

Сумма выигрыша будет зависеть от остатка в электронном кошельке. Так, если в кошельке от 50 до 100 рублей, то вы получите 100 рублей в подарок. При балансе от 100,01 до 200 рублей – приз 200 рублей. Если у вас на счете от 200,01 до 400 рублей, то выиграть можно 400 рублей. А при наличии более 400 рублей можно получить 600 рублей в подарок.

Игра «Зелёные конверты» от мобильного приложения «Оплати»: как принять участие и сколько можно выиграть-6

Впереди еще 10 этапов, каждый из них продлится ровно неделю. На каждом этапе по пять победителей будет определено в каждой категории в зависимости от суммарного остатка на кошельках.

Игра «Зелёные конверты» от мобильного приложения «Оплати»: как принять участие и сколько можно выиграть-9

Таким образом, 20 счастливчиков после каждого еженедельного розыгрыша на протяжении всей рекламной игры уже получают свой выигрыш.

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# Реклама # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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