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Сколько будет стоить билет? Между Минском и Москвой запустят поезд «Ласточка»

15 апреля 2021 16:16
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С 30 апреля ежедневно между Москвой и Минском будут курсировать скоростные поезда «Ласточка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сколько будет стоить билет? Между Минском и Москвой запустят поезд «Ласточка»-1

Время в пути менее семи часов. 15 апреля в продаже появились билеты. Пассажирам будут предложены три класса обслуживания: бизнес-класс со специально выделенной зоной в вагоне № 5, эконом- и базовый классы. Цены от 49 до 136 рублей. Проехать на «Ласточке» можно только гражданам Беларуси и России.

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# Белорусская железная дорога # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

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