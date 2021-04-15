Сколько будет стоить билет? Между Минском и Москвой запустят поезд «Ласточка»

С 30 апреля ежедневно между Москвой и Минском будут курсировать скоростные поезда «Ласточка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Время в пути менее семи часов. 15 апреля в продаже появились билеты. Пассажирам будут предложены три класса обслуживания: бизнес-класс со специально выделенной зоной в вагоне № 5, эконом- и базовый классы. Цены от 49 до 136 рублей. Проехать на «Ласточке» можно только гражданам Беларуси и России.