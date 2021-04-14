Ключевой для белорусской экономики показатель не менялся с 1 июля 2020 года. Это был самый низкий уровень в истории для отечественной банковской системы.

Новости Беларуси. Нацбанк повышает ставку рефинансирования до 8,5 % годовых. Решение принято регулятором 14 апреля на заседании по денежно-кредитной политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От ставки рефинансирования зависит большинство банковских кредитов. Чем она ниже, тем дешевле будут займы. В то же время слишком дешевые кредиты разгоняют инфляцию. Задача регулятора – удерживать равновесие, чтобы ставка рефинансирования соответствовала ситуации в экономике и не способствовала росту цен.

По прогнозам Нацбанка, в декабре инфляция будет в рамках 7 %, а во втором квартале 2022-го – вблизи 5 %.