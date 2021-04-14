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Нацбанк повышает ставку рефинансирования до 8,5% годовых

14 апреля 2021 15:59
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Новости Беларуси. Нацбанк повышает ставку рефинансирования до 8,5 % годовых. Решение принято регулятором 14 апреля на заседании по денежно-кредитной политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевой для белорусской экономики показатель не менялся с 1 июля 2020 года. Это был самый низкий уровень в истории для отечественной банковской системы.

Нацбанк повышает ставку рефинансирования до 8,5% годовых-1

От ставки рефинансирования зависит большинство банковских кредитов. Чем она ниже, тем дешевле будут займы. В то же время слишком дешевые кредиты разгоняют инфляцию. Задача регулятора – удерживать равновесие, чтобы ставка рефинансирования соответствовала ситуации в экономике и не способствовала росту цен.

По прогнозам Нацбанка, в декабре инфляция будет в рамках 7 %, а во втором квартале 2022-го – вблизи 5 %.

О других новостях экономики за 14 апреля читайте здесь.

# Нацбанк Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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