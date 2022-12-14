Новости экономики за 14.12.2022

Как эксперты объясняют феноменальное укрепление рубля относительно всех основных иностранных валют? Биржевая площадка объединит поставщиков полимерной продукции. Смогут ли наши предприятия снизить затраты на закупку сырья? Ленинградская область и Минск обсудили перспективные направления взаимодействия регионов двух стран в новых экономических реалиях. Подробнее о новостях экономики в деловом обзоре дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЗА 2022-Й БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВСЕХ ОСНОВНЫХ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ

С начала 2022 года белорусский рубль значительно укрепился относительно всех основных иностранных валют. Феноменальное укрепление эксперты объясняют усилиями правительства по диверсификации экспорта, снижением объемов импорта. Положительное сальдо внешней торговли обеспечило приток валюты в страну. А переход на расчеты в российских рублях в торговле с Россией и исполнения обязательств перед западными кредиторами в белорусских рублях снизили потребность субъектов хозяйствования в долларах и евро. Одним из важнейших факторов, который продолжит влиять на курс белорусского рубля, будет результат внешней торговли.



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