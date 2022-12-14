Новости экономики за 14.12.2022
Как эксперты объясняют феноменальное укрепление рубля относительно всех основных иностранных валют? Биржевая площадка объединит поставщиков полимерной продукции. Смогут ли наши предприятия снизить затраты на закупку сырья? Ленинградская область и Минск обсудили перспективные направления взаимодействия регионов двух стран в новых экономических реалиях.
Подробнее о новостях экономики в деловом обзоре дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЗА 2022-Й БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВСЕХ ОСНОВНЫХ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ
С начала 2022 года белорусский рубль значительно укрепился относительно всех основных иностранных валют. Феноменальное укрепление эксперты объясняют усилиями правительства по диверсификации экспорта, снижением объемов импорта. Положительное сальдо внешней торговли обеспечило приток валюты в страну. А переход на расчеты в российских рублях в торговле с Россией и исполнения обязательств перед западными кредиторами в белорусских рублях снизили потребность субъектов хозяйствования в долларах и евро. Одним из важнейших факторов, который продолжит влиять на курс белорусского рубля, будет результат внешней торговли.
В БЕЛАРУСИ ПОСТРОИЛИ 90 % ЖИЛЬЯ, ЗАПЛАНИРОВАННОГО НА 2022 ГОД
Средняя зарплата в стране на 20 % выше стоимости квадратного метра жилья, построенного с господдержкой. На 2022 год была поставлена задача ввести в Беларуси 4 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 1 миллион 200 тысяч с господдержкой. 90 % жилья уже построено. Планы, которые обозначены в государственной программе, будут реализованы. Ряд областей уже выполнили доведенные показатели по господдержке. Брестская область уже на 30 % опередила доведенный план, Минск – на 10 %, Минская область тоже уже выполнила задание.
Читайте также:
Делегация из Беларуси прибыла в Ленобласть. Какие направления сотрудничества обсудят партнеры?
Биржевая площадка объединит поставщиков полимерной продукции
Более 2 млн новогодних подарков произвели в Беларуси
Подписывайтесь на нас в Telegram!