Новости экономики за 14.11.2023

Привлекательность Беларуси для зарубежных инвесторов растет. В какие отрасли экономики стабильно поступает иностранный капитал? Как Беларусь и Россия будут развивать особые экономические зоны и кто покупает белорусский лес на бирже? Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ БУДУТ РАЗВИВАТЬ ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ Беларусь и Россия будут развивать особые экономические зоны. За два года резидентами белорусских СЭЗ стали 12 предприятий с привлечением капитала из России с объемом заявленных инвестиций более 20 млн долларов. Инвесторы планируют создание предприятий в сферах мебельного производства, упаковки, металлообработки, станкостроения, химической промышленности, медицины. В свою очередь Минэкономразвития России активно оказывает поддержку белорусскому бизнесу при размещении в российских особых экономических зонах. Так, летом была увеличена площадь особой экономической зоны «Алга» в Башкортостане для реализации масштабного инвестиционного проекта по производству оборудования для хранения и переработки зерна.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ 6 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ Иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси 6 миллиардов долларов за 9 месяцев. Из всех поступивших инвестиций на долю прямых пришлось почти 80 %. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе – это один из качественных показателей развития Беларуси. Говоря простым языком, такие инвестиции остаются в экономике и не вывозятся. Проекты, в реализацию которых вкладываются инвесторы, разноплановые: от деревообработки и легкой промышленности до переработки продукции сельского хозяйства и сферы нефтехимии.

КОМПАНИИ ИЗ 8 СТРАН ПОКУПАЮТ БЕЛОРУССКИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ НА БУТБ ПОСРЕДСТВОМ АДРЕСНЫХ СДЕЛОК География зарубежных покупателей пиломатериалов, применяющих механизм биржевых адресных сделок, расширилась до 8 стран. Возглавляет топ рынков сбыта пиломатериалов Китай: с июня по ноябрь в эту страну продали более 174 тысяч кубометров пилопродукции. В тройку крупнейших покупателей также вошли Азербайджан и Сингапур. Сейчас с учетом востребованности биржевых адресных сделок у белорусских экспортеров и роста интереса к этому механизму со стороны компаний-нерезидентов прорабатывается вопрос расширения сферы его применения на другие товарные позиции. Прежде всего это молокопродукты – сухое обезжиренное и цельное молоко, сливочное масло, сычужные сыры.