Союзные парламентарии обсудят сотрудничество регионов Беларуси и России

Сотрудничество регионов – эффективный механизм преодоления экономических санкций. О новых программах и проектах речь пойдет во время заседания Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике, промышленности и торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно состоится 14 ноября в Самаре. Депутаты обсудят вопросы межрегионального и приграничного взаимодействия в рамках Союзного государства, рассмотрят вопросы формирования союзного бюджета на 2024 год и подготовку новых проектов. В рамках визита союзных парламентариев в Самару запланирована встреча с губернатором области, посещение предприятий этого региона.