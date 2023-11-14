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Союзные парламентарии обсудят сотрудничество регионов Беларуси и России

14 ноября 2023 06:39
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Сотрудничество регионов – эффективный механизм преодоления экономических санкций. О новых программах и проектах речь пойдет во время заседания Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике, промышленности и торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Союзные парламентарии обсудят сотрудничество регионов Беларуси и России-1

Оно состоится 14 ноября в Самаре. Депутаты обсудят вопросы межрегионального и приграничного взаимодействия в рамках Союзного государства, рассмотрят вопросы формирования союзного бюджета на 2024 год и подготовку новых проектов. В рамках визита союзных парламентариев в Самару запланирована встреча с губернатором области, посещение предприятий этого региона.

# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

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