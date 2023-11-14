Прямой эфир

Национальный центр маркетинга впервые организует форум экспорта

14 ноября 2023 07:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Экспорт всегда высшая лига для бизнеса». Это слоган мероприятия, которое проведет 14 ноября в Минске Национальный центр маркетинга. Форум обещает стать масштабным событием в сфере экспортной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный центр маркетинга впервые организует форум экспорта-1

Его площадка объединит ведущих национальных экспертов по внешнеэкономической деятельности. Мероприятие ориентировано как на представителей малого и среднего бизнеса, делающих первые шаги в укреплении позиций на зарубежных рынках, так и на крупные организации, заинтересованные в получении информации о последних тенденциях внешнеэкономической повестки дня.

Национальный центр маркетинга впервые организует форум экспорта-4

Александр Егоров, председатель правления Банка развития:
От форума ожидание, что экспортеры со своей стороны увидят вещи новые, которые предлагаем мы, а мы увидим вещи новые, которые нужны экспортерам.

Национальный центр маркетинга впервые организует форум экспорта-7

Игорь Назарук, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Это мероприятие рассчитано на широкий круг наших экспортеров и предприятий, которые еще не являются таковыми (экспортерами), но выражают устойчивое намерение ими стать.

Беларусь – экспортоориентированное государство. Наращивание объемов продаж за рубеж – условие экономического роста.

# Экспорт # Экономика # Александр Егоров # Игорь Назарук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Союзные парламентарии обсудят сотрудничество регионов Беларуси и России
14 ноября 2023 06:39

Союзные парламентарии обсудят сотрудничество регионов Беларуси и России

Лазаревич о сотрудничестве с ОАЭ: хотят наши продукты питания и готовы инвестировать
13 ноября 2023 17:34

Лазаревич о сотрудничестве с ОАЭ: хотят наши продукты питания и готовы инвестировать

Китай и Беларусь откроют совместные предприятия, и это выгодно – представитель Минсельхозпрода
13 ноября 2023 17:19

Китай и Беларусь откроют совместные предприятия, и это выгодно – представитель Минсельхозпрода