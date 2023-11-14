Национальный центр маркетинга впервые организует форум экспорта

Новости Беларуси. «Экспорт всегда высшая лига для бизнеса». Это слоган мероприятия, которое проведет 14 ноября в Минске Национальный центр маркетинга. Форум обещает стать масштабным событием в сфере экспортной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его площадка объединит ведущих национальных экспертов по внешнеэкономической деятельности. Мероприятие ориентировано как на представителей малого и среднего бизнеса, делающих первые шаги в укреплении позиций на зарубежных рынках, так и на крупные организации, заинтересованные в получении информации о последних тенденциях внешнеэкономической повестки дня.

Александр Егоров, председатель правления Банка развития:

От форума ожидание, что экспортеры со своей стороны увидят вещи новые, которые предлагаем мы, а мы увидим вещи новые, которые нужны экспортерам.