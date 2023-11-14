МИД: белорусский экспорт демонстрирует устойчивую динамику роста, несмотря на санкции

Новости Беларуси. Белорусский экспорт, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, демонстрирует устойчивую динамику роста, – заявил замглавы внешнеполитического ведомства Игорь Назарук на первом форуме для деловых кругов «Лига экспорта», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В топе позиций продукты питания, машиностроение, деревообработка. Специалисты активно работают над расширением географии поставок, в первую очередь за счет открытия новых рынков сбыта. Отдельное внимание уделено актуальному опыту и практическим вопросам выхода на электронные торговые площадки Китая и России.

Игорь Назарук, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Несмотря на то, что затруднена была первоначально логистика, мы с нашими партнерами решили ряд непростых вопросов. И сейчас экспорт мы фиксируем только в рост. Достаточно сказать, что на Республику Узбекистан экспорт продукции деревообрабатывающего сегмента увеличился более чем в 1,8 раза.

Сергей Набешко, генеральный директор минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:

Недавно мы присутствовали в Иране, где подписали соглашение с тегеранской торгово-промышленной палатой. Мы чувствуем, что каждое направление, каждая страна сегодня по-новому открывается для белорусского производителя. И очень важно в каждой стране иметь свое присутствие.