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МИД: белорусский экспорт демонстрирует устойчивую динамику роста, несмотря на санкции

14 ноября 2023 11:12
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Новости Беларуси. Белорусский экспорт, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, демонстрирует устойчивую динамику роста, – заявил замглавы внешнеполитического ведомства Игорь Назарук на первом форуме для деловых кругов «Лига экспорта», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД: белорусский экспорт демонстрирует устойчивую динамику роста, несмотря на санкции-1

В топе позиций продукты питания, машиностроение, деревообработка. Специалисты активно работают над расширением географии поставок, в первую очередь за счет открытия новых рынков сбыта. Отдельное внимание уделено актуальному опыту и практическим вопросам выхода на электронные торговые площадки Китая и России.

МИД: белорусский экспорт демонстрирует устойчивую динамику роста, несмотря на санкции-4

Игорь Назарук, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Несмотря на то, что затруднена была первоначально логистика, мы с нашими партнерами решили ряд непростых вопросов. И сейчас экспорт мы фиксируем только в рост. Достаточно сказать, что на Республику Узбекистан экспорт продукции деревообрабатывающего сегмента увеличился более чем в 1,8 раза.

МИД: белорусский экспорт демонстрирует устойчивую динамику роста, несмотря на санкции-7

Сергей Набешко, генеральный директор минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
Недавно мы присутствовали в Иране, где подписали соглашение с тегеранской торгово-промышленной палатой. Мы чувствуем, что каждое направление, каждая страна сегодня по-новому открывается для белорусского производителя. И очень важно в каждой стране иметь свое присутствие.

МИД: белорусский экспорт демонстрирует устойчивую динамику роста, несмотря на санкции-10

«Лига экспорта» объединила более 400 ведущих игроков на внешних рынках: как предпринимателей, делающих первые шаги в укреплении позиций за рубежом, так и крупных организаций, заинтересованных в получении информации о последних тенденциях внешнеэкономической повестки дня.

# Экспорт # Экономика # Игорь Назарук # Денис Мелешкин # Фотофакт

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