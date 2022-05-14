Новости экономики за 14.05.2022

С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.

Новости Беларуси. Что происходит на рынке цифровых валют? Сколько европейских компаний платят за российский газ в рублях? И какие страны инвестируют в реальный сектор экономики Беларуси?

ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РОССИИ В ФИНЛЯНДИЮ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ С 14 МАЯ

Россия прекратила поставки электроэнергии в Финляндию. Причина – отсутствие оплаты. Подтверждение данных пришло от финской компании Fingrid, которая занимается обслуживанием электрических сетей этой страны. Представители финской компании призвали население и промышленных потребителей не поддаваться «негативным настроениям», добавляя, что компания ищет возможные «альтернативные источники электроэнергии».

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