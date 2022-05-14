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Иностранные инвесторы в I квартале вложили в экономику Беларуси 3,4 млрд долларов

14 мая 2022 15:08
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Новости Беларуси. Иностранные инвесторы за первые три месяца 2022 года вложили в реальный сектор экономики Беларуси почти 3,5 миллиарда долларов инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранные инвесторы в I квартале вложили в экономику Беларуси 3,4 млрд долларов-1

Россия – традиционно крупнейший инвестор в экономику нашей страны. Большая часть прямых инвестиций – это доля в капитале совместных и чисто российских производств. Также в топе основных наших инвесторов компании Кипра, Нидерландов и Украины. За аналогичный период белорусские организации направили за рубеж инвестиций на 1,6 миллиарда долларов США. Львиная доля всех белорусских инвестиций в этом году – почти 82 % – приходится на Россию. На втором месте Украина, на третьем – Литва. 

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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