Иностранные инвесторы в I квартале вложили в экономику Беларуси 3,4 млрд долларов

Новости Беларуси. Иностранные инвесторы за первые три месяца 2022 года вложили в реальный сектор экономики Беларуси почти 3,5 миллиарда долларов инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия – традиционно крупнейший инвестор в экономику нашей страны. Большая часть прямых инвестиций – это доля в капитале совместных и чисто российских производств. Также в топе основных наших инвесторов компании Кипра, Нидерландов и Украины. За аналогичный период белорусские организации направили за рубеж инвестиций на 1,6 миллиарда долларов США. Львиная доля всех белорусских инвестиций в этом году – почти 82 % – приходится на Россию. На втором месте Украина, на третьем – Литва.