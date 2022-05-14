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В Беларуси зафиксирован масштабный сбой в работе карточек Mastercard

14 мая 2022 15:12
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Новости Беларуси. Пользователи банковских карточек Mastercard рассказали о масштабном сбое в работе банков. Невозможно было расплатиться в магазинах, интернете и других сервисах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси зафиксирован масштабный сбой в работе карточек Mastercard-1

Первыми о проблемах с карточками сообщили в «Альфа-Банке». С аналогичными проблемами в расчетах столкнулись клиенты других белорусских банков. Сложности возникли также в системе ЕРИП, часть платежей по таким картам не проходила. Банки оперативно устранили технический сбой.

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# Банковские карты # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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