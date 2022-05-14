В Беларуси зафиксирован масштабный сбой в работе карточек Mastercard

Новости Беларуси. Пользователи банковских карточек Mastercard рассказали о масштабном сбое в работе банков. Невозможно было расплатиться в магазинах, интернете и других сервисах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первыми о проблемах с карточками сообщили в «Альфа-Банке». С аналогичными проблемами в расчетах столкнулись клиенты других белорусских банков. Сложности возникли также в системе ЕРИП, часть платежей по таким картам не проходила. Банки оперативно устранили технический сбой.