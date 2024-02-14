Новости экономики за 14.02.2024

Чем наша страна привлекательна для иностранных инвесторов, в какие отрасли больше всего вкладывается денег? На сколько вырос белорусский экспорт в Россию? В Беларуси уже более миллиона вкладчиков. Сколько денег средний белорус хранит в банке и какую валюту предпочитает для сбережений? Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ НАРАСТИЛА ЭКСПОРТ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В ЮГО-ВОСТОЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ Беларусь нарастила экспорт транспортных услуг в юго-восточном направлении. Так, в Бразилию объемы поставок выросли почти в 5 раз, Пакистан – в 4,2 раза, Туркменистан – в 3,6 раза, Египет, Китай и Индонезию – в 2,5 раза. В списке 14 стран, в которые белорусские операторы осуществляют международные автоперевозки. Для обеспечения вывоза экспортных грузов автомобильным транспортом дополнительно было получено свыше 32 тысяч разрешений. Не имея выхода к морю, наша страна продолжает активно развивать свой транспортно-логистический потенциал, расширяя национальный автопарк и модернизируя существующую инфраструктуру. Иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси 7,7 млрд долларов в 2023 году.