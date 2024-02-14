Новости экономики за 14.02.2024

Чем наша страна привлекательна для иностранных инвесторов, в какие отрасли больше всего вкладывается денег? На сколько вырос белорусский экспорт в Россию? В Беларуси уже более миллиона вкладчиков. Сколько денег средний белорус хранит в банке и какую валюту предпочитает для сбережений?
Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛАРУСЬ НАРАСТИЛА ЭКСПОРТ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В ЮГО-ВОСТОЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Беларусь нарастила экспорт транспортных услуг в юго-восточном направлении. Так, в Бразилию объемы поставок выросли почти в 5 раз, Пакистан – в 4,2 раза, Туркменистан – в 3,6 раза, Египет, Китай и Индонезию – в 2,5 раза. В списке 14 стран, в которые белорусские операторы осуществляют международные автоперевозки. Для обеспечения вывоза экспортных грузов автомобильным транспортом дополнительно было получено свыше 32 тысяч разрешений. Не имея выхода к морю, наша страна продолжает активно развивать свой транспортно-логистический потенциал, расширяя национальный автопарк и модернизируя существующую инфраструктуру.
Иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси 7,7 млрд долларов в 2023 году.
ДОЛЯ ВКЛАДОВ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ
Рублевые вклады населения стали главным драйвером роста всего объема депозитов в целом. В среднем на конец прошлого года на рублевых депозитах физлиц находилось чуть больше 8 млрд рублей. Их доля выросла на 6 процентных пунктов. Многие белорусы несут свои сбережения в банки, рассчитывая на высокие ставки. Средняя сумма вклада на одного вкладчика в национальной валюте составила без малого 12 тысяч рублей. И если раньше активными были преимущественно граждане старше 64 лет, то теперь к ним присоединилось и молодое поколение.
Белорусский экспорт в Россию составил 25 млрд долларов за 2023-й – это исторический максимум.