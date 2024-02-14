Белорусский экспорт в Россию составил 25 млрд долларов за 2023-й – это исторический максимум

Белорусский экспорт в Россию достиг исторического максимума. За 2023-й он составил 25 миллиардов долларов. Это на 9,1 % больше, чем было годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что важно, Беларусь вышла на положительное сальдо во внешней торговле со своим основным партнером. Выбранная белорусским Президентом стратегия, способствует дальнейшему укреплению экономических связей двух стран. Высокую результативность демонстрируют реализация интеграционных программ и импортозамещающих проектов. Растет и приток капитала в нашу страну. По итогам 2023 года основным инвестором в белорусскую экономику стала Россия. На нее приходится 66,7 % от всех поступивших капиталовложений.