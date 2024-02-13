В Беларуси установили новые тарифы на природный газ для бизнеса – 725 рублей за тысячу кубометров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это меньше, чем в начале 2023 года. Цена на газ снизится для организаций бюджетной формы собственности и Минжилкоммунхоза, товариществ собственников и организаций застройщиков, оказывающих услуги ЖКХ и использующих природный газ для производства тепловой энергии для нужд населения. Меньше за потребляемый ресурс будут платить производители стройматериалов, бумаги и стекла.