Расчёты в национальных валютах между Беларусью и Россией по итогам 2023 года достигли 92%

Расчеты в национальных валютах между Беларусью и Россией по итогам 2023 года достигли рекордного уровня за всю историю – 92 % от общего объема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Расчеты в национальных валютах между Беларусью и Россией по итогам 2023 года достигли рекордного уровня за всю историю – 92 % от общего объема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению ряда экспертов, переход стран на расчеты в национальных валютах позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет двух государств. Товарооборот между Москвой и Минском растет, соответственно, доля использования рубля тоже.
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