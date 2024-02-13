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Расчёты в национальных валютах между Беларусью и Россией по итогам 2023 года достигли 92%

13 февраля 2024 18:11
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Расчеты в национальных валютах между Беларусью и Россией по итогам 2023 года достигли рекордного уровня за всю историю – 92 % от общего объема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расчёты в национальных валютах между Беларусью и Россией по итогам 2023 года достигли 92%-1

По мнению ряда экспертов, переход стран на расчеты в национальных валютах позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет двух государств. Товарооборот между Москвой и Минском растет, соответственно, доля использования рубля тоже.

Больше новостей экономики за 13 февраля здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская

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