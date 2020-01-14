Прямой эфир

Новости экономики за 14.01.2020

14 января 2020 16:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Когда в стране запретят продажу одноразовой пластиковой посуды и введут залоговую стоимость упаковки? Какие рекорды фиксирует Белорусская универсальная товарная биржа? Как система ЕРИП поможет охотникам и рыболовам? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

План перехода на экоупаковку утвержден в Беларуси

Новости экономики за 14.01.2020-1

РЕКОРДНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ БУТБ

Товарооборот Белорусской универсальной товарной биржи по итогам года составил 4 миллиарда 600 миллионов рублей, став рекордным для БУТБ. На торговых площадках заключили более 392 тысяч сделок. Наибольший удельный вес в биржевом товарообороте пришелся на секцию лесопродукции с объемом сделок в 2 миллиарда рублей. На втором месте пиломатериалы. Замыкают тройку лидеров реализуемые внутри страны услуги в сфере лесного хозяйства. В секции сельхозпродукции сумма сделок по итогам 2019 года выросла на 5 %, до 883 миллионов рублей. На внутреннем рынке самыми востребованными группами товаров стали злаковые и кормовые добавки, средства защиты растений.

ЕРИП расширил список услуг

Новости экономики за 14.01.2020-4

ЦЕНЫ НА САМЫЙ РЕДКИЙ ДРАГОЦЕННЫЙ МЕТАЛЛ БЬЮТ РЕКОРДЫ

Цены на самый редкий драгоценный металл в мире – родий – подскочили на 32 % за месяц. Сейчас стоимость унции около 8000 долларов – максимум за 12 лет. За последние четыре года родий вырос в цене в 12 раз. Специалисты объясняют рост цен с растущим спросом со стороны автомобильного сектора. Этот драгоценный металл используют в каталитических нейтрализаторах выхлопных газов.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Крутой: Беларусь прорабатывает все возможные варианты альтернативных поставок нефти
14 января 2020 13:14

Крутой: Беларусь прорабатывает все возможные варианты альтернативных поставок нефти

Государство профинансирует участие малых и средних предприятий в международных выставках
14 января 2020 12:15

Государство профинансирует участие малых и средних предприятий в международных выставках

План перехода на экоупаковку утверждён в Беларуси
14 января 2020 11:06

План перехода на экоупаковку утверждён в Беларуси