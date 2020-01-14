Новости экономики за 14.01.2020
Новости Беларуси. Когда в стране запретят продажу одноразовой пластиковой посуды и введут залоговую стоимость упаковки? Какие рекорды фиксирует Белорусская универсальная товарная биржа? Как система ЕРИП поможет охотникам и рыболовам? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
План перехода на экоупаковку утвержден в Беларуси
РЕКОРДНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ БУТБ
Товарооборот Белорусской универсальной товарной биржи по итогам года составил 4 миллиарда 600 миллионов рублей, став рекордным для БУТБ. На торговых площадках заключили более 392 тысяч сделок. Наибольший удельный вес в биржевом товарообороте пришелся на секцию лесопродукции с объемом сделок в 2 миллиарда рублей. На втором месте пиломатериалы. Замыкают тройку лидеров реализуемые внутри страны услуги в сфере лесного хозяйства. В секции сельхозпродукции сумма сделок по итогам 2019 года выросла на 5 %, до 883 миллионов рублей. На внутреннем рынке самыми востребованными группами товаров стали злаковые и кормовые добавки, средства защиты растений.
ЕРИП расширил список услуг
ЦЕНЫ НА САМЫЙ РЕДКИЙ ДРАГОЦЕННЫЙ МЕТАЛЛ БЬЮТ РЕКОРДЫ
Цены на самый редкий драгоценный металл в мире – родий – подскочили на 32 % за месяц. Сейчас стоимость унции около 8000 долларов – максимум за 12 лет. За последние четыре года родий вырос в цене в 12 раз. Специалисты объясняют рост цен с растущим спросом со стороны автомобильного сектора. Этот драгоценный металл используют в каталитических нейтрализаторах выхлопных газов.