Новости экономики за 14.01.2020

Новости Беларуси. Когда в стране запретят продажу одноразовой пластиковой посуды и введут залоговую стоимость упаковки? Какие рекорды фиксирует Белорусская универсальная товарная биржа? Как система ЕРИП поможет охотникам и рыболовам? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ. План перехода на экоупаковку утвержден в Беларуси

РЕКОРДНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ БУТБ Товарооборот Белорусской универсальной товарной биржи по итогам года составил 4 миллиарда 600 миллионов рублей, став рекордным для БУТБ. На торговых площадках заключили более 392 тысяч сделок. Наибольший удельный вес в биржевом товарообороте пришелся на секцию лесопродукции с объемом сделок в 2 миллиарда рублей. На втором месте пиломатериалы. Замыкают тройку лидеров реализуемые внутри страны услуги в сфере лесного хозяйства. В секции сельхозпродукции сумма сделок по итогам 2019 года выросла на 5 %, до 883 миллионов рублей. На внутреннем рынке самыми востребованными группами товаров стали злаковые и кормовые добавки, средства защиты растений. ЕРИП расширил список услуг