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В Беларуси утвердили план перехода на экоупаковку

14 января 2020 16:16
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Новости Беларуси. 14 января стало известно, что правительство утвердило План перехода страны на экоупаковку. В ближайшие год-два будет введена залоговая система обращения тары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо пластика максимально будут использоваться другие материалы, такие как бумага и стекло. Также будет организован раздельный сбор отходов на массовых мероприятиях. Создадут объекты по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов. С 2021 года в общепите перестанут подавать блюда в одноразовой посуде из полимеров. Получат распространение технологии производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья.

Больше новостей экономики за 14 января здесь.

# Экологическая обстановка в Беларуси # общество # Наталья Надольская

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