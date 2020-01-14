Крутой: Беларусь прорабатывает все возможные варианты альтернативных поставок нефти

Новости Беларуси. Беларусь прорабатывает все возможные варианты альтернативных поставок нефти. Об этом 14 января заявил журналистам по итогам совещания у главы государства первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Он отметил, что какого-то прогресса в переговорах с Россией пока нет и напомнил позицию Беларуси по этому вопросу. В нынешних условиях – речь идёт о налоговом манёвре и повышении стоимости чёрного золота для Беларуси – наша страна не будет платить премии российским нефтяникам в прежнем объёме.

Пока партнёры не соглашаются на наши условия. За исключением компаний Михаила Гуцериева. Но Беларусь достаточно крупный потребитель российской нефти. Так что в любом случае переговоры продолжатся. Тем временем, наша страна готова задействовать резервные источники для поставок нефти. Активно идут переговоры с потенциальными партнёрами.