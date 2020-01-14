Государство профинансирует участие малых и средних предприятий в международных выставках

Новости Беларуси. Белорусские предприятия в 2020 году готовятся представить продукцию на 15 выставках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе крупных международных. Одна из самых значимых – «Экспо-2020». Масштабный форум в Дубае запланирован на октябрь. Концепция нашей экспозиции основана на трех «И»: «Инновации. Инвестиции. Индивидуум».





Участие в выставках позволяет экспортерам завоёвывать новые рынки, заявлять потенциальным покупателям о своей продукции. Это основной рычаг для продвижения товаров и услуг.

Государство заинтересовано в том, чтобы привлекать на белорусские стенды как можно больше предприятий. Для поддержки малых и средних экспортёров разработали новый инструмент. Профинансировать до 50 % затрат на участие в международных выставках теперь может государство.

Евгений Введенский, директор выставочного унитарного предприятия «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты:

БелТПП постоянно расширяет как географию выставок, так и список предприятий-участников. Появляется больше предприятий из самых разных отраслей. Но для малого и среднего бизнеса участие в выставках за рубежом порой является достаточно затратным мероприятием, не все это могут себе позволить. С тем, чтобы эту ситуацию улучшить и поддержать такие предприятия, был принят 412-й указ Президента, который призван оказать финансовую поддержку предприятиям, которые хотели бы поучаствовать в крупнейших выставках за рубежом.

Валерий Садохо, директор национального центра маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси:

К концу месяца будет организована выставка Balttour – это туристическая выставка в Риге. Далее мебель – польская, пищевая выставка в Кыргызстане. Мы надеемся собрать большое количество участников на выставку в Пакистане (промышленность, химия). Порядка 10-15 выставок на этот год нами намечено.