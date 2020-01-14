ЕРИП расширил список услуг

Новости Беларуси. В работе ЕРИП утром 14 января произошел сбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пользователи не могли оплатить товары и услуги через систему и получали сообщение: «Не удалось соединиться с сервисом ЕРИП». Проблему устранили оперативно.

Появилась возможность делать новые платежи через ЕРИП. Охотники, которые состоят в Белорусском обществе охотников и рыболовов, могут оплатить взносы с помощью телефона или компьютера. Подтвердить оплату взноса, который делается раз в год, можно электронной квитанцией.

С 3 февраля будет снижен размер комиссии за прием платежей по QR-кодам через ЕРИП.