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ЕРИП расширил список услуг

14 января 2020 16:16
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Новости Беларуси. В работе ЕРИП утром 14 января произошел сбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пользователи не могли оплатить товары и услуги через систему и получали сообщение: «Не удалось соединиться с сервисом ЕРИП». Проблему устранили оперативно.

Появилась возможность делать новые платежи через ЕРИП. Охотники, которые состоят в Белорусском обществе охотников и рыболовов, могут оплатить взносы с помощью телефона или компьютера. Подтвердить оплату взноса, который делается раз в год, можно электронной квитанцией.

С 3 февраля будет снижен размер комиссии за прием платежей по QR-кодам через ЕРИП.

Больше новостей экономики за 14 января здесь.

# Экономическая рубрика # общество # Наталья Надольская

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