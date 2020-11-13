В Испании в 2022 году начнёт работу летающее такси

Новости Испании. Испанская государственная компания аэронавигации анонсирует появление летающего такси к 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о полноценных пассажирских авиаперевозках. Дебютируют дроны сразу в двух городах.

Летательный аппарат, разработанный испанской компанией, сможет перевозить либо одного человека, либо до 150 килограммов груза. Высота полета аэротакси – до 300 метров, а скорость передвижения – до 60 километров в час.