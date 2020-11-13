Прямой эфир

В Испании в 2022 году начнёт работу летающее такси

13 ноября 2020 15:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Испанская государственная компания аэронавигации анонсирует появление летающего такси к 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании в 2022 году начнёт работу летающее такси-1

Речь о полноценных пассажирских авиаперевозках. Дебютируют дроны сразу в двух городах.

В Испании в 2022 году начнёт работу летающее такси-4

Летательный аппарат, разработанный испанской компанией, сможет перевозить либо одного человека, либо до 150 килограммов груза. Высота полета аэротакси – до 300 метров, а скорость передвижения – до 60 километров в час.

Больше новостей экономики за 13 ноября здесь.

# Необычное # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Контрабанда почти на миллиард долларов. В Таиланде изъяли более 11 тонн кетамина
13 ноября 2020 13:15

Контрабанда почти на миллиард долларов. В Таиланде изъяли более 11 тонн кетамина

В Киеве такси сбило троих пешеходов на остановке. Два человека погибли
13 ноября 2020 13:14

В Киеве такси сбило троих пешеходов на остановке. Два человека погибли

В Перу тысячи жителей устраивают на улицах погромы. Чем недовольны люди?
13 ноября 2020 13:04

В Перу тысячи жителей устраивают на улицах погромы. Чем недовольны люди?