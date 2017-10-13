Новости экономики за 13.10.2017

Однако при определенных изменениях в законодательстве творческие работники, ремесленники, занятые в агротуризме, а также работающие за границей смогут формировать свои права на соцпакет.

Новости Беларуси. У тех, кто работает на условиях самозанятости, сегодня нет возможности заработать на пенсию и социальные пособия. Они не могут уйти на больничный или в оплачиваемый декретный отпуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди несколько недооценивают значимость добровольного социального страхования. Например, более 2000 жителей Беларуси занимаются агроэкотуризмом, из них только шесть человек уплачивают взносы в ФСЗН. Право добровольного социального страхования имеют ремесленники. Среди них только чуть более 230 человек зарегистрировались в ФСЗН и уплачивают страховые взносы. Лишь 550 граждан Беларуси, работающих за границей, добровольно уплатили за 2016 год взносы. На начало месяца в стране было зарегистрировано порядка 19 тысяч человек, работающих без регистрации ИП.

За счет уплаты единого налога в бюджет поступило 1,6 миллиона рублей.

НАБИРАЯ ОБОРОТЫ КРЕДИТОВАНИЯ

Менее чем за месяц ведущий коммерческий банк страны заключил 131 кредитный договор на 6,3 миллиона рублей по кредитованию граждан с адресным субсидированием жилья. И надо отметить, что все это в Брестской области. Всего в 2017 году банк выдаст 80 миллионов рублей. В то же время объем субсидий должен увеличиться в связи с ростом лимитов кредитования для коммерческих банков, поддержавших государственную инициативу, на 74 миллиона рублей.

БИЗНЕСМЕНЫ ТОЖЕ БОЯТСЯ

Специалисты изучили, как пятница 13 влияет на мировые экономические процессы. Именно на этот день приходится наибольшее количество положительных сессий по индексу Dow Jones. Те, кто испытывает страх перед 13 пятницей, стремятся сократить свою финансовую активность. Бизнесмены не проводят серьезные операции с деньгами, некоторые отказываются от подписания документов, особо впечатлительные не планируют бизнес-мероприятия.