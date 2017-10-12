Новости экономики за 12.10.2017
Новости Беларуси. Преимущества белорусской деревообработки в эти дни изучают партнеры из Великобритании. В Бирмингеме проходит крупнейший форум, где впервые представлена национальная экспозиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Британский рынок перспективный для наших предприятий. Только в 2016 году королевство закупило товаров из древесины более чем на 6 миллиардов евро. После модернизации белорусских заводов отечественная продукция отвечает всем мировым стандартам и уже имеет внушительную географию экспорта. Фанера, ДСП, и готовая мебель с пометкой BY скоро могут появиться на торговых площадках Великобритании. Судя по первым дням работы выставки, интерес у партнеров высокий.
В счет-извещениях за сентябрь 2017 минчанам сделают перерасчет за воду
НОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Уже больше 100 белорусов купили себе жилье в лизинг. Новый финансовый инструмент пока распространяется на квартиры в новостройках, но скоро расширится на коттеджи, а затем, возможно, и «вторичное» жилье. Перед заключением лизингового договора клиенту рассчитывают график платежей помесячно на несколько лет вперед (максимум на 20) с учетом аванса. Он составляет 20-40 % от стоимости жилья.
После заключения сделки сумма – в рублях – будет неизменна, останется только платить в срок.
ПРИСМОТРЕТЬСЯ К ЛОМБАРДАМ
Для повышения прозрачности и конкурентности на рынке микрофинансирования Нацбанк страны предлагает усилить требования к коммерческим микрофинансовым организациям. Например, ломбардам.
Увеличить минимальный размер их уставного фонда и ужесточить требования к деловой репутации учредителей.
Повышение порога входа на рынок микрофинансирования позволит оградить потребителей таких финансовых услуг от предложений организаций, ожидающих быстрого получения дохода.
КИТАЙСКИЙ В МАССЫ
Вслед за табло в Национальном аэропорту китайский язык появился в меню некоторых белорусских банкоматов. Крупнейший коммерческий банк страны предоставил возможность выбора китайского языка при совершении операций. Китайский будут использовать при комплексном обслуживании резидентов индустриального парка «Великий камень». Каждый третий доллар США, привлеченный для финансирования проектов в республике, приходится именно на Поднебесную.
Торги на валютно-фондовой бирже завершились третьим подряд укреплением рубля к доллару. Курс американской валюты опустился еще на треть копейки, 13 октября по Нацбанку 1,96.
Евро незначительно, но в плюсе: актуальный курс 2,33.
Российский рубль установил новый исторический максимум. За 12 октября плюс 0,79 копейки, и за 100 торгуют 3 рубля 41 копейку.