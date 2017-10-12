Новости экономики за 12.10.2017

Новости Беларуси. Преимущества белорусской деревообработки в эти дни изучают партнеры из Великобритании. В Бирмингеме проходит крупнейший форум, где впервые представлена национальная экспозиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Британский рынок перспективный для наших предприятий. Только в 2016 году королевство закупило товаров из древесины более чем на 6 миллиардов евро. После модернизации белорусских заводов отечественная продукция отвечает всем мировым стандартам и уже имеет внушительную географию экспорта. Фанера, ДСП, и готовая мебель с пометкой BY скоро могут появиться на торговых площадках Великобритании. Судя по первым дням работы выставки, интерес у партнеров высокий.

В счет-извещениях за сентябрь 2017 минчанам сделают перерасчет за воду НОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Уже больше 100 белорусов купили себе жилье в лизинг. Новый финансовый инструмент пока распространяется на квартиры в новостройках, но скоро расширится на коттеджи, а затем, возможно, и «вторичное» жилье. Перед заключением лизингового договора клиенту рассчитывают график платежей помесячно на несколько лет вперед (максимум на 20) с учетом аванса. Он составляет 20-40 % от стоимости жилья. После заключения сделки сумма – в рублях – будет неизменна, останется только платить в срок. ПРИСМОТРЕТЬСЯ К ЛОМБАРДАМ

Для повышения прозрачности и конкурентности на рынке микрофинансирования Нацбанк страны предлагает усилить требования к коммерческим микрофинансовым организациям. Например, ломбардам. Увеличить минимальный размер их уставного фонда и ужесточить требования к деловой репутации учредителей. Повышение порога входа на рынок микрофинансирования позволит оградить потребителей таких финансовых услуг от предложений организаций, ожидающих быстрого получения дохода.