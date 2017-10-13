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Утром 14 октября в Беларуси могут не работать карты ряда банков

13 октября 2017 17:03
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Новости Беларуси. «Банковский процессинговый центр» с целью повышения качества услуг 02:00 до 06:00 утра будет проводить технологические работы на аппаратно-программном комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром 14 октября в Беларуси могут не работать карты ряда банков-1

Возможны перерывы в обслуживании в магазинах и сервисах, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания и банкоматах.

Больше новостей экономики за 13 октября здесь.

# общество # Банковские карты # Фотофакт

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