Утром 14 октября в Беларуси могут не работать карты ряда банков

Новости Беларуси. «Банковский процессинговый центр» с целью повышения качества услуг 02:00 до 06:00 утра будет проводить технологические работы на аппаратно-программном комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Банковский процессинговый центр» с целью повышения качества услуг 02:00 до 06:00 утра будет проводить технологические работы на аппаратно-программном комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возможны перерывы в обслуживании в магазинах и сервисах, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания и банкоматах.
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