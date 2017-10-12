Министр экономики Владимир Зиновский отправился в США для обсуждения стратегии партнерства с Всемирным банком

Новости Беларуси. Подготовку новой стратегии партнерства Беларуси и Всемирного банка обсудят на переговорах в Вашингтоне. Министр экономики Владимир Зиновский направился с рабочим визитом в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие дни в столице штатов пройдет ежегодное заседание Советов управляющих Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда, в котором традиционно принимает участие белорусская сторона.

Форум в том числе и удобная площадка для согласования позиций по актуальным вопросам сотрудничества. У белорусского министра запланированы встречи с ключевыми партнерами. Ожидается, что на переговорах с вице-президентом Всемирного банка по регионам Европы и Центральной Азии будет подписано соглашение, по которому корпорация выделит Беларуси кредитную линию для поддержки малого и среднего бизнеса.