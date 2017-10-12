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Белорусская деревообработка впервые представлена на международной выставке в Бирмингеме

12 октября 2017 11:30
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Новости Беларуси. Экспортный потенциал белорусской деревообработки в эти дни изучают партнеры из Великобритании. В Бирмингеме проходит крупнейший специализированный форум, где впервые представлена национальная экспозиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После модернизации заводов отечественная продукция отвечает всем мировым стандартам. И уже имеет внушительную географию экспорта. Британский рынок – перспективный для наших предприятий. Только в 2016 году Королевство закупило товаров из древесины более чем на 6 миллиардов евро. Фанера, ДСП, и готовая мебель с пометкой «BY» скоро может появиться на торговых площадках Великобритании. Судя по первым дням работы выставки, интерес у партнеров высокий.

# Экономика # Деревообрабатывающие предприятия Беларуси

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