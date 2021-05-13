Новости экономики за 13.05.2021

Новости Беларуси. О каких рекордах заявляют эксперты Международного энергетического агентства, о каком новом этапе развития товаропроводящей сети рассказали сотрудники МАЗа и как макроэкономическая и финансовая стабильность повлияли на оценку юрисдикций для IT-компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжит тему экономический обозреватель Наталья Надольская.

БЕЛАРУСЬ ПОПАЛА В ТОП-3 ЮРИСДИКЦИЙ ДЛЯ IT-КОМПАНИЙ Беларусь заняла третье место в топ-10 юрисдикций IT-компаний. Рассматривая белорусскую, составители рейтинга основывались на условиях, предоставляемых Парком высоких технологий. По шкале от 0 до 100 оценивали налогообложение, издержки на персонал, политическую среду, человеческий потенциал, дополнительные издержки и особенности правовой среды, а также макроэкономическую и финансовую стабильность. Каждой из позиций был присвоен свой весовой коэффициент. В итоге первое место заняла Эстония, на второй строчке – Латвия, на третьей – Беларусь с результатом 63,7 балла. Драгоценности приёмной дочери Наполеона проданы на аукционе в Женеве