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Легендарные круглые очки Джона Леннона проданы на аукционе

14 декабря 2019 16:35
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Новый владелец, имя которого не разглашается, выложил за них 137,5 тысяч фунтов стерлингов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Легендарные круглые очки Джона Леннона проданы на аукционе-1

Культовый аксессуар достался Леннону при подготовке к роли в фильме «Как я выиграл войну». Лот аукционному дому предоставил бывший водитель барабанщика Beatles Ринго Стара Алан Херринг.

Легендарные круглые очки Джона Леннона проданы на аукционе-4

По его словам, очки попали к нему летом 1968 года. Леннон оставил их на заднем сиденье машины, когда выходил из нее

Легендарные круглые очки Джона Леннона проданы на аукционе-7

# Аукционы # Фотофакт

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