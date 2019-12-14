Легендарные круглые очки Джона Леннона проданы на аукционе

Новый владелец, имя которого не разглашается, выложил за них 137,5 тысяч фунтов стерлингов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Культовый аксессуар достался Леннону при подготовке к роли в фильме «Как я выиграл войну». Лот аукционному дому предоставил бывший водитель барабанщика Beatles Ринго Стара Алан Херринг.