Легендарные круглые очки Джона Леннона проданы на аукционе

Новый владелец, имя которого не разглашается, выложил за них 137,5 тысяч фунтов стерлингов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый владелец, имя которого не разглашается, выложил за них 137,5 тысяч фунтов стерлингов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Культовый аксессуар достался Леннону при подготовке к роли в фильме «Как я выиграл войну». Лот аукционному дому предоставил бывший водитель барабанщика Beatles Ринго Стара Алан Херринг.
По его словам, очки попали к нему летом 1968 года. Леннон оставил их на заднем сиденье машины, когда выходил из нее