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Военные ведомства Беларуси и России согласовали план взаимодействия на 2020 год

25 октября 2019 13:18
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Новости Беларуси. Военные ведомства Беларуси и России согласовали план взаимодействия на 2020 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные ведомства Беларуси и России согласовали план взаимодействия на 2020 год-1

На встрече в Москве министры обороны также обсудили ход выполнения программ военной составляющей Союзного государства, совершенствование объединенных военных систем, совместную охрану внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, а также взаимодействие в области радиоэлектронной борьбы.

Военные ведомства Беларуси и России согласовали план взаимодействия на 2020 год-4

Военные ведомства Беларуси и России согласовали план взаимодействия на 2020 год-6

Военные ведомства Беларуси и России согласовали план взаимодействия на 2020 год-8

Военные ведомства Беларуси и России согласовали план взаимодействия на 2020 год-10

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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