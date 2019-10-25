Новости Беларуси. Военные ведомства Беларуси и России согласовали план взаимодействия на 2020 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече в Москве министры обороны также обсудили ход выполнения программ военной составляющей Союзного государства, совершенствование объединенных военных систем, совместную охрану внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, а также взаимодействие в области радиоэлектронной борьбы.