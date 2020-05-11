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Новости экономики за 11.05.2020

11 мая 2020 15:06
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Новости Беларуси. Каким будет порядок возврата НДС при покупке электромобиля, как изменились мировые цены на продовольствие и куда из Минска нельзя улететь до октября? А также что происходит на рынке недвижимости столицы и почему пустуют арендные квартиры?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

НАЧАЛОСЬ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПОРЯДКА ВОЗВРАТА ФИЗЛИЦАМ НДС ПРИ ПОКУПКЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ

Министерство по налогам и сборам предлагает обсудить порядок возврата суммы НДС, уплаченной при покупке электромобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вернуть можно будет не более 500 базовых величин или 13,5 тысяч рублей на день покупки авто.

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Для возврата необходимо уведомить налоговую по месту жительства и приложить оригиналы и копии документов. При этом если данные не корректные, то в возврате НДС могут отказать. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме или направить в Министерство по налогам и сборам до 18 мая.

ВВЕЗТИ В РОССИЮ ПИЩЕВУЮ И НЕПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ МОЖНО В ОДНОЙ МАШИНЕ

Роспотребнадзор разрешил перевозить в одной машине пищевые и непищевые товары. Отныне российские санитарные правила соотнесены с нормами техрегламентов ЕАЭС.

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Изменить их еще два года назад хотела Евразийская экономическая комиссия. Ее техрегламент разрешает перевозку разных групп товаров в одной машине при условии, что соприкосновения, загрязнения или повреждения продукции не будет.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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