Новости экономики за 11.05.2020

Новости Беларуси. Каким будет порядок возврата НДС при покупке электромобиля, как изменились мировые цены на продовольствие и куда из Минска нельзя улететь до октября? А также что происходит на рынке недвижимости столицы и почему пустуют арендные квартиры? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская. НАЧАЛОСЬ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПОРЯДКА ВОЗВРАТА ФИЗЛИЦАМ НДС ПРИ ПОКУПКЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ Министерство по налогам и сборам предлагает обсудить порядок возврата суммы НДС, уплаченной при покупке электромобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вернуть можно будет не более 500 базовых величин или 13,5 тысяч рублей на день покупки авто.

Для возврата необходимо уведомить налоговую по месту жительства и приложить оригиналы и копии документов. При этом если данные не корректные, то в возврате НДС могут отказать. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме или направить в Министерство по налогам и сборам до 18 мая. ВВЕЗТИ В РОССИЮ ПИЩЕВУЮ И НЕПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ МОЖНО В ОДНОЙ МАШИНЕ Роспотребнадзор разрешил перевозить в одной машине пищевые и непищевые товары. Отныне российские санитарные правила соотнесены с нормами техрегламентов ЕАЭС.