Саудовская Аравия сократит добычу нефти в июне ещё на 1 млн баррелей в сутки

Новости Саудовской Аравии. Саудовская Аравия сократит добычу нефти в июне еще на 1 миллион баррелей в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Саудовской Аравии. Саудовская Аравия сократит добычу нефти в июне еще на 1 миллион баррелей в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это решение принято в дополнение к уже взятым обязательствам в рамках соглашения ОПЕК+. Уровень добычи сократится почти до 7,5 миллионов баррелей и станет для Эр-Рияда самым низким за последние 18 лет.
Напомним, соглашение ОПЕК+, согласно которому страны альянса договорились снизить добычу сырья почти на 10 миллионов баррелей в сутки, вступило в силу 1 мая. С этого дня ситуация на мировых рынках нефти начала постепенно стабилизироваться.