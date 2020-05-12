Саудовская Аравия сократит добычу нефти в июне ещё на 1 млн баррелей в сутки

Новости Саудовской Аравии. Саудовская Аравия сократит добычу нефти в июне еще на 1 миллион баррелей в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это решение принято в дополнение к уже взятым обязательствам в рамках соглашения ОПЕК+. Уровень добычи сократится почти до 7,5 миллионов баррелей и станет для Эр-Рияда самым низким за последние 18 лет.