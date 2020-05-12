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Саудовская Аравия сократит добычу нефти в июне ещё на 1 млн баррелей в сутки

12 мая 2020 12:15
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Новости Саудовской Аравии. Саудовская Аравия сократит добычу нефти в июне еще на 1 миллион баррелей в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саудовская Аравия сократит добычу нефти в июне ещё на 1 млн баррелей в сутки-1

Это решение принято в дополнение к уже взятым обязательствам в рамках соглашения ОПЕК+. Уровень добычи сократится почти до 7,5 миллионов баррелей и станет для Эр-Рияда самым низким за последние 18 лет.

Саудовская Аравия сократит добычу нефти в июне ещё на 1 млн баррелей в сутки-4

Напомним, соглашение ОПЕК+, согласно которому страны альянса договорились снизить добычу сырья почти на 10 миллионов баррелей в сутки, вступило в силу 1 мая. С этого дня ситуация на мировых рынках нефти начала постепенно стабилизироваться.

# Добыча нефти # Фотофакт

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