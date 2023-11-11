Сумма заключённых сделок 78 млрд долларов – подводим итоги выставки в Шанхае

Построить открытую глобальную экономику – главная задача международной выставки импорта в Шанхае, подчеркнули в руководстве оргкомитета, подводя итоги форума. Форум собрал под одной крышей порядка 3 500 компаний и организаций из более чем 150 стран, среди них и 70 белорусских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отечественные производители представили последние новинки пищевой и легкой промышленности, науки и сферы услуг. За шесть дней интенсивной работы представители белорусской делегации провели не один десяток переговоров и презентаций, с последующим подписанием контрактов и меморандумов. В топе заказов – молочная и мясная продукция, микроэлектроника, продукты нефтепереработки.

Андрей Андреев, генеральный консул Беларуси в Шанхае:

Руководители белорусских и китайских регионов в рамках очень активной повестки встречались на выставке, проговаривали свои текущие проекты, говорили о будущих направлениях торгово-экономического сотрудничества. Договаривались о ближайших двусторонних визитах. Эта работа велась каждый день. Мы имели достаточно большую представленность в части наших добрых друзей из наших регионов.

6-я выставка импорта в Шанхае стала рекордной как по числу участников, так и по объему заключенных сделок. Общая сумма – более 78 миллиардов долларов. Белорусская делегация итоги подведет чуть позже. Впереди у компаний более детальная проработка бизнес-контактов и предложений.