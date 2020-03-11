Где в Минске появится новая трамвайная линия и как будет развиваться электрический транспорт? Рассказывает Валерий Шкуратов

Новости Беларуси. В настоящее время переход на электротранспорт в Беларуси не дань моде, а одна из важнейших задач. В стране создается необходимая инфраструктура, а скоро запустят и БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этой теме уделяет особое внимание глава государства. Как обстоит ситуация с транспортом в столице и сколько электробусов сегодня на улицах Минска? На эти и другие вопросы ответит директор унитарного предприятия «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов.

Евгений Поболовец, СТВ:

Начнем беседу с самого очевидного вопроса: сколько же на сегодняшний день по Минску ходит электробусов? Об электрических видах транспорта в Минске: Сегодня у нас 80 единиц электробусов

Валерий Шкуратов, директор УП «Столичный транспорт и связь»:

В целом, если говорить о городской пассажирской транспортной системе города Минска, она достаточно развита. Здесь присутствуют практически все виды пассажирского транспорта – это автобусы, троллейбусы, трамваи, линии метрополитена, городские линии белорусских железных дорог, то есть такой огромный комплекс маршрутов и сетей. Мы перевезли за 2019 год 783 миллиона человек и ежедневно перевозим больше 2 миллионов человек. Комплекс большой, и в этом комплексе, конечно, присутствуют электрические виды транспорта, в первую очередь электробусы, конечно. Сегодня у нас их 80 единиц. Евгений Поболовец:

Это много или мало для Минска? Валерий Шкуратов:

Это начальная стадия поставок такого вида транспорта. Они эксплуатируются на семи городских маршрутах. Это маленькое количество. В объеме они составляют около 1 %. Это маленький объем. «По прошлому году у нас прирост по объемам перевозок по электрическому транспорту составил 4,1 %»

Евгений Поболовец:

Я так понимаю, в ближайшие годы вы планируете нарастить это количество, да? Валерий Шкуратов:

В целом, объемы перевозок пассажиров электрическим транспортом прирастают ежегодно. По прошлому году у нас прирост по объемам перевозок по электрическому транспорту составил 4,1 %. Такая тенденция будет сохраняться и в этом году, и в последующем они будут только наращиваться. Если говорить об их поставках, то, конечно, они будут осуществляться в этом году. Мы запланировали поставки 350 троллейбусов, они будут в том числе с автономным ходом, и 50 трамваем современных, то есть его развитие будет идти. Евгений Поболовец:

Ответьте на такой простой вопрос: зачем необходимо переходить на электрический транспорт? Это экономия средств, это дополнительный комфорт для пассажиров? «Мы изучаем современные тенденции, потому что весь мир сегодня переходит на электрический транспорт»

Валерий Шкуратов:

В первую очередь, мы изучаем современные тенденции, потому что весь мир сегодня переходит на электрический транспорт. Если взять Европу, то везде восстанавливается трамвайное движение. Если говорить о той же Польше, наши соседи приняли программу, где ежегодно идет замена 30 % автобусов на транспорт с электрической тягой. «Необходимо строить новую трамвайную ветку, которая свяжет микрорайон Сухарево с центром города» Евгений Поболовец:

Было же время, когда трамваи уходили? Валерий Шкуратов:

Мы много лет закрывали трамвайное движение. И дальше уже снимать его нельзя. Нужно принимать решения и такие решения будут уже в ближайшее время приняты – о строительстве новых трамвайных линий в Минске. Евгений Поболовец:

А где это будет?

Валерий Шкуратов:

Сегодня прорабатывается решение, что согласно нашему генеральному плану необходимо строить новую трамвайную ветку, которая свяжет микрорайон Сухарево с центром города. Конечно, потребуется, наверное, 3-4 года как минимум на само проектирование и строительство, не меньше. Весь проект займет, наверное, 5-6 лет. Евгений Поболовец:

Если мы вернемся к теме электробусов, чем сам электробус лучше или может быть хуже обычного автобуса? Валерий Шкуратов:

Сравнить тот момент, когда мы получили первый электробус и тот транспорт, который у нас был (и автобусы, и те же троллейбусы), то это был электробус четвертого поколения. На порядок были более комфортные однозначно. Низкий пол, удобные сидения, удобный сам салон. Он был оборудован и укомплектован различными системами: тот же Wi-Fi, системы информирования, системы безопасности. То есть это был современный, безопасный, удобный для пассажира транспорт.