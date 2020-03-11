В интернет-магазине продали не новый телефон. Можно ли вернуть деньги?

Новости Беларуси. Интернет-магазины, которые продают мобильные телефоны, обязаны указывать, новые это гаджеты или отремонтированные, восстановленные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом напоминает Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Если такая информация находится далеко, где-то на 25-й странице сайта, это ненадлежащее доведение до сведений потребителя данных. В таком случае покупатель в последующем вправе расторгнуть договор и вернуть все деньги.