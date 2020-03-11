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В интернет-магазине продали не новый телефон. Можно ли вернуть деньги?

11 марта 2020 16:39
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Новости Беларуси. Интернет-магазины, которые продают мобильные телефоны, обязаны указывать, новые это гаджеты или отремонтированные, восстановленные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В интернет-магазине продали не новый телефон. Можно ли вернуть деньги?-1

Об этом напоминает Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Если такая информация находится далеко, где-то на 25-й странице сайта, это ненадлежащее доведение до сведений потребителя данных. В таком случае покупатель в последующем вправе расторгнуть договор и вернуть все деньги.

Больше новостей экономики за 11 марта здесь.

# Торговля в Беларуси # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

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