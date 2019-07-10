Новости Франции. С 2020 года во Франции введут «экологический налог» для авиакомпаний. Это поможет привлечь 182 миллиона евро инвестиций в транспортную инфраструктуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Налог будет распространяться на все компании. 1,50 евро в экономклассе и 9 евро в бизнес-классе, а для рейсов за пределы Евросоюза – до 3 и 18 евро соответственно. Налог не коснется стыковочных и рейсов, связывающих материковую Францию ​​с заморскими территориями.