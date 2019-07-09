Как в Беларуси действует система электронной ветеринарной сертификации: показываем на примерах

Новости Беларуси. В России ввели обязательную электронную ветеринарную сертификацию молочной продукции. Как отмечают эксперты, это поможет проследить путь товара от производства до прилавка, а главное – избавит рынок от подделок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кстати, в нашей стране подобная система работает уже год. И это очень важный аспект, ведь Беларусь поставляет в Россию тонны молочной продукции, а случаи подделок нашего товара не единичны и хорошо известны. Так что внедрение такой системы контроля – не просто формальность, а стратегический шаг для экономик обеих стран. Тему продолжит корреспондент Евгений Поболовец.

Это АИТС – белорусская информационная система. Животные, прослеживаемость продуктов и их безопасность с точки зрения ветеринарии. Условно, весь путь от производителя – госпредприятия или частника (фермера или бабушки Вари из ближайшей деревни) до переработки на мясокомбинате и продажи готовой продукции в магазине. Это единая система учета как самих животных, так и продуктов из них.

Евгений Поболовец, СТВ:

В обычной жизни это может помочь нам следующим образом. Допустим, в магазине мы захотели купить белорусское молоко, сыр или колбасу. Берем с полки товар, открываем специальное приложение в телефоне, наводим на штрих-код или QR-код – и получаем информацию об изготовителе.

Такое мобильное приложение можно скачать уже сегодня, все данные не зашифрованы и не являются тайной за семью печатями – ни для белорусского покупателя, ни для таможенника на границе. Они вместе с ветеринарным врачом могут ровно так же пользоваться приложением в телефоне или же специальной программой. В России и Беларуси эти программы разные, но суть каждой одна – нужна вся информация по продукту: от места изготовления в Беларуси до места прибытия партии в Россию. Товарно-транспортная накладная, если хотите, но в электронном виде. Без кипы бумаг и недель томительного ожидания их перепроверки.

Геннадий Волнистый, технический директор ГП «Центр систем идентификации»:

Закон, который в Беларуси принят с таким названием, соединил всю пищевую цепочку. И это является инновационным решением вообще в мире – нет ни одной страны, которая имела бы закон с таким названием. Полная идентификация животных и продукции животного происхождения и прослеживаемость. Это означает, что вся пища, поступающая от фермы до прилавка, должна отражать регулярно состояние: что, кому, в каком количестве и какого качества поставлено.

Для России, как и для любой другой страны белорусского экспорта, важна прозрачность. Сразу отсекается фальсификат. Мы помним про десятки случаев подделки рогачевской сгущенки. Для Беларуси – гарантия того, что наш товар защищен на государственном уровне. Система хранит данные на национальной облачной платформе, то есть надежно защищена от взлома и подделки этих самых данных.

Евгений Садыков, начальник управления Государственной ветеринарной инспекции Минсельхозпрода Беларуси:

Процедура такая: выдается ветеринарный сертификат и дается до 15 минут (у нас принято) на подтверждение. Как только система «Меркурий» подтвердила принятие, проанализировала этот ветеринарный сертификат электронный, выданный белорусской стороной, проанализировала у себя, подтверждает его принятие, ветеринарный врач может распечатать бумажный вариант, поставить печать и подпись, и машина поедет уже с этой продукцией в Российскую Федерацию. Все остальные причины возвратов не связаны никак с электронной ветеринарной сертификацией.

Сейчас в белорусской системе электронной ветеринарной сертификации более 800 предприятий-изготовителей и поставщиков. Система бесплатна для ее участников, расходы взяло на себя государство. На себестоимости продукции это никак не сказывается. Ежедневно обрабатывается до 1000 партий продукции. В случае каких-либо нестыковок – такие единичные случаи все же бывают – опасные точки отсекаются за секунды. Выявляется очаг, откуда шла некачественная партия товара. Ветеринарным службам нет необходимости закрывать весь регион для проверки. Система покажет с точностью до километра: что, откуда, куда попало и по какой причине.

Анжела Борщ, директор центра информационных систем в животноводстве:

Все перемещения по системе проходят. И контролируются все ТТН-ки, которые проходят по продукции животного происхождения. Все отражено в системе. Какого-то контрафакта извне невозможно – система просто не допустит. 4,5 миллиона данных. И это только поголовье крупного рогатого скота. По каждому из пяти видов животных данные в систему вносят специально обученные люди – сами работники предприятий. У каждого свой логин и пароль. И персональная ответственность за подлог – встречные проверки проводят и белорусы, и россияне. Без предупреждения и в любой момент.