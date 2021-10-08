Новости экономики за 08.10.2021

Выручка Klaipedos nafta в 2021 году сократилась на 25%. Читайте здесь .

Нефтетерминалы Клайпедского порта подсчитывают убытки. Выручка компании Klaipedos nafta в 2021 году сократилась на 25 % – до 44 миллионов евро. Об этом сообщил литовский оператор терминалов нефти и сжиженного газа через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq. В программе Новости «24 часа» на СТВ деловой обзор с Натальей Надольской.

27 миллионов тонн грузов перевезено через железную дорогу Беларуси и России с начала 2021 года. Плюс 4 % к аналогичному периоду прошлого года. Положительная динамика сохранилась в том числе в рамках подписанного соглашения по перевалке белорусских нефтепродуктов через порты Ленинградской области.

Экспорт белорусского авиатоплива в Украину вырос в пять раз. Подробности здесь.

Ожидается дальнейший рост грузоперевозок между Беларусью и Россией с учетом того, что активно идет переориентация товарных потоков по российским логистическим коридорам. Реализация проекта по перевалке белорусских нефтепродуктов через порты РФ – хороший пример того, как в сжатые сроки удалось подготовить логистическую схему и сохранить экономическую целесообразность для обеих сторон.

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