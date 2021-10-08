Экспорт белорусского авиатоплива в Украину вырос в пять раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне роста поставок из Беларуси сократились на 18 % закупки в Литве. С начала года в Украине подорожал газ, а власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. Из-за этого в регионах начались протесты с требованием снизить тарифы.