Новости Беларуси. Министерство финансов пояснило, кто не будет платить налог на квартиры. Это по-прежнему пенсионеры, многодетные, военнослужащие, ветераны и инвалиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока налог взимают со второй и последующих квартир, если они в собственности у одного человека. Со вступлением в силу изменений в Налоговый кодекс планируется, что платить налог будут и с первой квартиры. Стандартная сумма, как ожидается, в Минске будет примерно 50 рублей в год, а в областях – порядка 25 рублей. Плательщики получат извещение из налоговой не позднее 1 сентября 2023 года.