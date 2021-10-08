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Министерство финансов пояснило, кто не будет платить налог на квартиры

08 октября 2021 17:50
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Новости Беларуси. Министерство финансов пояснило, кто не будет платить налог на квартиры. Это по-прежнему пенсионеры, многодетные, военнослужащие, ветераны и инвалиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Министерство финансов пояснило, кто не будет платить налог на квартиры-1

Пока налог взимают со второй и последующих квартир, если они в собственности у одного человека. Со вступлением в силу изменений в Налоговый кодекс планируется, что платить налог будут и с первой квартиры. Стандартная сумма, как ожидается, в Минске будет примерно 50 рублей в год, а в областях – порядка 25 рублей. Плательщики получат извещение из налоговой не позднее 1 сентября 2023 года.  

Больше новостей экономики за 8 октября читайте здесь.  

# Налоги # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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