Белорусские предприятия представлены на крупнейшей нефтехимической выставке Казахстана

Новости Беларуси. Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus представлена на 27-й Казахстанской международной выставке «Нефть и газ» в Нур-Султане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В выставке принимают участие шесть предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, презентующие продукцию для казахстанского рынка. Очевидно, экспортеры и экспортно ориентированные предприятия заинтересованы в продвижении своей продукции на международном рынке. Участие в подобного рода форумах способствует налаживанию деловых контактов и выходу на новые рынки сбыта.