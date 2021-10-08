Прямой эфир

Белорусские предприятия представлены на крупнейшей нефтехимической выставке Казахстана

08 октября 2021 17:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus представлена на 27-й Казахстанской международной выставке «Нефть и газ» в Нур-Султане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусские предприятия представлены на крупнейшей нефтехимической выставке Казахстана-1

В выставке принимают участие шесть предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, презентующие продукцию для казахстанского рынка. Очевидно, экспортеры и экспортно ориентированные предприятия заинтересованы в продвижении своей продукции на международном рынке. Участие в подобного рода форумах способствует налаживанию деловых контактов и выходу на новые рынки сбыта.  

Больше новостей экономики за 8 октября читайте здесь.  

# Выставки в Беларуси и мире # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ИП дали отсрочку по установке кассовых аппаратов до 1 февраля 2022 года. Но при условии
08 октября 2021 17:46

ИП дали отсрочку по установке кассовых аппаратов до 1 февраля 2022 года. Но при условии

Выручка Klaipedos nafta в 2021 году сократилась на 25%
08 октября 2021 17:44

Выручка Klaipedos nafta в 2021 году сократилась на 25%

Новости экономики за 08.10.2021
08 октября 2021 17:42

Новости экономики за 08.10.2021