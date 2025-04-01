Лукашенко – Караеву: вы в Гродненской области как на своей родной земле, меня это радует

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как видим, легче не будет и в Гродненской области. Несмотря на то что это более развитая область. Да, там промышленности не столько [как в других регионах – прим. ред.]. Хотя с вводом атомной станции и у вас это добавилось. Но сельское хозяйство. Это житница страны. И мы всегда в пример ставили Гродненскую область, называя ее жемчужиной. Люди трудолюбивые, хорошие, вас уважают, я это знаю. И вы как-то прижились там. Как на своей родной земле. Меня это радует. Подробности.