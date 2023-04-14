Французы подсчитывают убытки от акций протеста против пенсионной реформы

Новости Франции. Во Франции начали подсчитывать убытки от нескончаемых акций протеста против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, только национальному энергоконцерну они обошлись в один миллиард евро. Именно столько он недополучил из-за постоянных забастовок сотрудников атомных и гидроэлектростанций.