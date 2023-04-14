Французы подсчитывают убытки от акций протеста против пенсионной реформы

Новости Франции. Во Франции начали подсчитывать убытки от нескончаемых акций протеста против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Во Франции начали подсчитывать убытки от нескончаемых акций протеста против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как выяснилось, только национальному энергоконцерну они обошлись в один миллиард евро. Именно столько он недополучил из-за постоянных забастовок сотрудников атомных и гидроэлектростанций.
Кроме того, протесты, как выяснилось, имеют не только печальные экономические, но и социальные последствия. В 2023 году компания планировала нанять более 3 000 новых работников. Но теперь вынуждена серьезно пересмотреть свои планы.