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Французы подсчитывают убытки от акций протеста против пенсионной реформы

14 апреля 2023 19:06
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Новости Франции. Во Франции начали подсчитывать убытки от нескончаемых акций протеста против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Французы подсчитывают убытки от акций протеста против пенсионной реформы-1

Как выяснилось, только национальному энергоконцерну они обошлись в один миллиард евро. Именно столько он недополучил из-за постоянных забастовок сотрудников атомных и гидроэлектростанций.  

Французы подсчитывают убытки от акций протеста против пенсионной реформы-4

Кроме того, протесты, как выяснилось, имеют не только печальные экономические, но и социальные последствия. В 2023 году компания планировала нанять более 3 000 новых работников. Но теперь вынуждена серьезно пересмотреть свои планы.  

# Протесты # Новости Франции # Фотофакт

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