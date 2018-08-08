Новости экономики за 08.08.2018

Новости Беларуси. Белорусские фермеры смогут получить более 2000 рублей за экологическую инициативу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минская мэрия выделила 240 тысяч рублей в поддержку малого и среднего бизнеса

Отечественные сельхозпроизводства в 2018 году впервые смогут участвовать в конкурсе, который проводит Всемирный фонд дикой природы. Организаторы хотят поддержать фермеров в их стремлении снижать экологическую нагрузку. Например, не загрязнять воды удобрениями с содержанием азота и фосфора. В конкурсе могут участвовать фермерские хозяйства в зоне водосбора Балтийского моря в Беларуси, а это Гродненская, Витебская и часть Минской областей. ЭКСПОРТ КРАСОТЫ

Пока белорусские производители косметики активно осваивают зарубежные рынки, их российские коллеги по цеху говорят о подорожании продукции из-за обязательной цифровой маркировки. Ввести её планируют в декабре 2019 года, чтобы контролирующие органы и потребители могли отследить весь путь товара от производителя до магазина. Сейчас такая маркировка стала обязательной для меховых изделий, легальные продажи которых после ее введения выросли в шесть раз. КУПИТЕ ЛОТЕРЕЙКУ!

Электронные лотереи в Беларуси увеличат призовой фонд до 95 % от общего объема принятых лотерейных ставок. Сейчас фонд формируется в размере до 50%, таким образом он увеличится почти в два раза. Это позволит продавать больше лотерейной продукции. Соответственно, вырастут и отчисления в бюджет. КАПИТАЛИЗАЦИЯ КРИПТОВАЛЮТНОГО РЫНКА