Новости экономики за 08.08.2018

Новости Беларуси. Белорусские фермеры смогут получить более 2000 рублей за экологическую инициативу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минская мэрия выделила 240 тысяч рублей в поддержку малого и среднего бизнеса
Новости Беларуси. Белорусские фермеры смогут получить более 2000 рублей за экологическую инициативу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минская мэрия выделила 240 тысяч рублей в поддержку малого и среднего бизнеса
Отечественные сельхозпроизводства в 2018 году впервые смогут участвовать в конкурсе, который проводит Всемирный фонд дикой природы.
Организаторы хотят поддержать фермеров в их стремлении снижать экологическую нагрузку. Например, не загрязнять воды удобрениями с содержанием азота и фосфора. В конкурсе могут участвовать фермерские хозяйства в зоне водосбора Балтийского моря в Беларуси, а это Гродненская, Витебская и часть Минской областей.
ЭКСПОРТ КРАСОТЫ
Пока белорусские производители косметики активно осваивают зарубежные рынки, их российские коллеги по цеху говорят о подорожании продукции из-за обязательной цифровой маркировки. Ввести её планируют в декабре 2019 года, чтобы контролирующие органы и потребители могли отследить весь путь товара от производителя до магазина. Сейчас такая маркировка стала обязательной для меховых изделий, легальные продажи которых после ее введения выросли в шесть раз.
КУПИТЕ ЛОТЕРЕЙКУ!
Электронные лотереи в Беларуси увеличат призовой фонд до 95 % от общего объема принятых лотерейных ставок. Сейчас фонд формируется в размере до 50%, таким образом он увеличится почти в два раза. Это позволит продавать больше лотерейной продукции. Соответственно, вырастут и отчисления в бюджет.
КАПИТАЛИЗАЦИЯ КРИПТОВАЛЮТНОГО РЫНКА
В июле общая капитализация криптовалютного рынка вновь не смогла преодолеть отметку в 300 млрд долларов, она снизилась до 277 млрд долларов. В июле курс биткоина вырос, а стоимость большинства альткоинов осталась на том же уровне. Впрочем, несколько криптовалют подорожали даже больше, чем биткоин.
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