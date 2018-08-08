Белорусские аграрии преодолели рубеж в 4 миллиона тонн намолоченного зерна

Новости Беларуси. Очередной знаковый рубеж преодолели белорусские аграрии. На их счету – уже больше 4 миллионов тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лидерах по намолоту по-прежнему остается Минская область: здесь на данный момент самый большой каравай – свыше миллиона тонн. Практически завершил массовую жатву Брестский регион. Среди лидеров пашни и гродненские хлеборобы – у них в закромах без малого 800 тысяч тонн хлеба. В этой южной области самая высокая урожайность, уже более 200 экипажей стали тысячниками.