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Белорусские аграрии преодолели рубеж в 4 миллиона тонн намолоченного зерна

08 августа 2018 08:01
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Новости Беларуси. Очередной знаковый рубеж преодолели белорусские аграрии. На их счету – уже больше 4 миллионов тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии преодолели рубеж в 4 миллиона тонн намолоченного зерна-1

В лидерах по намолоту по-прежнему остается Минская область: здесь на данный момент самый большой каравай – свыше миллиона тонн. Практически завершил массовую жатву Брестский регион. Среди лидеров пашни и гродненские хлеборобы – у них в закромах без малого 800 тысяч тонн хлеба. В этой южной области самая высокая урожайность, уже более 200 экипажей стали тысячниками.

Белорусские аграрии преодолели рубеж в 4 миллиона тонн намолоченного зерна-4

Замыкают список Витебская, Гомельская и Могилевская области, где к уборочной кампании приступили позже остальных. Хозяйства здесь уверенно приближаются к полумиллиону тонн зерна.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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