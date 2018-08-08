Минская мэрия выделила 240 тысяч рублей в поддержку малого и среднего бизнеса

Новости Беларуси. 240 тысяч рублей направила столичная мэрия в поддержку городских предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государственную финансовую помощь можно получить под инвестпроекты по созданию, развитию и расширению производств, выпуску экспортно ориентированной, импортозамещающей, энерго- и ресурсосберегающей продукции, внедрению новых технологий. Обязательным условием финансирования является создание новых рабочих мест.