Боевой дух хлеборобов в Чаусском районе поддерживает ансамбль народной песни

Новости Беларуси. Если говорить о содержательной составляющей «Жатвы -2018», то урожай будет меньше прошлогоднего. С погодой не повезло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако зерна все равно достаточно и для внутренних потребностей, и для продажи на экспорт. Страна без хлеба не останется. Во-вторых, уборочная для Беларуси это уже много лет – дело техники. Есть годами наработанный опыт как дорожная карта успеха. Например, хлеборобы Могилёвской области одними из последних включились в уборочную, но все равно наверстали упущенное. У них появилось время и для отдыха.

Каждый год на время уборочной Владимир Таранков меняет работу механика лесхоза на комбайнера. Это не только возможность помочь хозяйству, но и для себя сменить обстановку и заработать. Вот только сейчас рассчитывать на большие заработки приходится едва ли. Урожай не тот, на многих участках зерно прибито к земле дождями. Да и работает один, без помощника - с семи утра до девяти вечера.

Владимир Таранков, комбайнер:

Спасает только радиоприёмник, наши новости, музыка бодрит. Уберём всё до колоска, до последнего.

Не успевает Владимир стрясти солому с измельчителя, как главный агроном даёт команду на внеплановый перерыв. По старинной традиции наш народ всегда был в поле с песней. К хлеборобам приехал агитационный поезд «Урожай-2018».

Юрий Прокопенко, СТВ:

Агитпоезд - название условное, заимствованное у послереволюционной России. В самом деле в поля приезжает вот такой украшенный микроавтобус. Да и никакая агитация с пропагандой хлеборобам не нужны. Они и так понимают важность момента.

В гости к комбайнерам приехал целый народный ансамбль «Вяскоўцы». Эти женщины тоже ударники жатвы - за день дают по 2-3 полевых концерта. Песни про хлеб, родную деревню... Репертуар как раз в тему.

Елена Орлова, солист народного ансамбля народной песни «Вяскоўцы»:

Настроение поднимаем работникам нашим. Стараемся, все свои силы тратим, энергию.

Сергей Толпа, комбайнер:

Приятно. Нужно и немножко расслабиться, почувствовать себя в нормальной обстановке. Легче трудиться тогда.

Символичные подарки, совместное фото и, конечно, пожелания хорошей погоды. На всё про всё уходит меньше часа. После душевной встречи снова за работу.

Юлия Залого, главный специалист отдела Чаусского райисполкома:

Работа нелёгкая, тяжело на полях. И кроме этого, проводим мониторинг соблюдения правил охраны труда, питания работников.