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Боевой дух хлеборобов в Чаусском районе поддерживает ансамбль народной песни

07 августа 2018 19:33
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Новости Беларуси. Если говорить о содержательной составляющей «Жатвы -2018», то урожай будет меньше прошлогоднего. С погодой не повезло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боевой дух хлеборобов в Чаусском районе поддерживает ансамбль народной песни-1

Однако зерна все равно достаточно и для внутренних потребностей, и для продажи на экспорт. Страна без хлеба не останется. Во-вторых, уборочная для Беларуси это уже много лет – дело техники. Есть годами наработанный опыт как дорожная карта успеха. Например, хлеборобы Могилёвской области одними из последних включились в уборочную, но все равно наверстали упущенное. У них появилось время и для отдыха.

Боевой дух хлеборобов в Чаусском районе поддерживает ансамбль народной песни-4

Каждый год на время уборочной Владимир Таранков меняет работу механика лесхоза на комбайнера. Это не только возможность помочь хозяйству, но и для себя сменить обстановку и заработать. Вот только сейчас рассчитывать на большие заработки приходится едва ли. Урожай не тот, на многих участках зерно прибито к земле дождями. Да и работает один, без помощника - с семи утра до девяти вечера.

Боевой дух хлеборобов в Чаусском районе поддерживает ансамбль народной песни-7

Владимир Таранков, комбайнер:
Спасает только радиоприёмник, наши новости, музыка бодрит. Уберём всё до колоска, до последнего.

Боевой дух хлеборобов в Чаусском районе поддерживает ансамбль народной песни-10

Не успевает Владимир стрясти солому с измельчителя, как главный агроном даёт команду на внеплановый перерыв. По старинной традиции наш народ всегда был в поле с песней. К хлеборобам приехал агитационный поезд «Урожай-2018».

Боевой дух хлеборобов в Чаусском районе поддерживает ансамбль народной песни-13

Юрий Прокопенко, СТВ:
Агитпоезд - название условное, заимствованное у послереволюционной России. В самом деле в поля приезжает вот такой украшенный микроавтобус. Да и никакая агитация с пропагандой хлеборобам не нужны. Они и так понимают важность момента.

Боевой дух хлеборобов в Чаусском районе поддерживает ансамбль народной песни-16

В гости к комбайнерам приехал целый народный ансамбль «Вяскоўцы». Эти женщины тоже ударники жатвы - за день дают по 2-3 полевых концерта. Песни про хлеб, родную деревню... Репертуар как раз в тему.

Боевой дух хлеборобов в Чаусском районе поддерживает ансамбль народной песни-19

Елена Орлова, солист народного ансамбля народной песни «Вяскоўцы»:
Настроение поднимаем работникам нашим. Стараемся, все свои силы тратим, энергию.

Боевой дух хлеборобов в Чаусском районе поддерживает ансамбль народной песни-22

Сергей Толпа, комбайнер:
Приятно. Нужно и немножко расслабиться, почувствовать себя в нормальной обстановке. Легче трудиться тогда.

Боевой дух хлеборобов в Чаусском районе поддерживает ансамбль народной песни-25

Символичные подарки, совместное фото и, конечно, пожелания хорошей погоды. На всё про всё уходит меньше часа. После душевной встречи снова за работу.

Боевой дух хлеборобов в Чаусском районе поддерживает ансамбль народной песни-28

Юлия Залого, главный специалист отдела Чаусского райисполкома:
Работа нелёгкая, тяжело на полях. И кроме этого, проводим мониторинг соблюдения правил охраны труда, питания работников.

Боевой дух хлеборобов в Чаусском районе поддерживает ансамбль народной песни-31

Во время уборочной кампании агитбригада посетит всех комбайнеров Чаусского района. Главный принцип – внезапность. Такие визиты - это сюрприз. А время на небольшой отдых у хлеборобов есть. Аграрии Могилёвской области долго ждали старта жатвы. Но за короткое время смогли набрать высокий темп и наверстать упущенное. Половина площадей в регионе уже убрана.

# Уборочная кампания # Экономика # Владимир Таранков # Елена Орлова # Юлия Залого # Фотофакт

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